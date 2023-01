Il Mattino – Elmas arma in più di Spalletti! Statistiche importanti per il fantasista macedone

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul rendimento in questa stagione di Eljif Elmas. Secondo il quotidiano il macedone è in gran forma e ha segnato nelle ultime due gare contro la Sampdoria ed il gol contro la Juventus. Molto positiva fin qui la sua stagione, cinque le reti totali realizzate finora in campionato. Sta avendo un rendimento costante con buone prestazioni sia quando è partito da titolare (6 volte) che nelle 17 occasioni in cui è subentrato a gara in corso. In una sola partita non ha giocato in questa stagione, quella contro la Cremonese in cui rimase in panchina. 23 le sue presenze totali, 17 in campionato e 6 in Champions League. Grande continuità del macedone che si è mantenuto sempre su alti livelli confermandosi un elemento importante per Spalletti come già avvenuto l’anno scorso. Una delle sue più grandi qualità è quella di riuscire a ricoprire con la stessa efficacia più ruoli. E’ incisivo sia da esterno d’attacco che da mezzala sinistra, può giocare anche sulla destra, come contro la Juve. Il macedone ha grande qualità tecnica, calcia bene con entrambi i piedi, punta l’uomo e va via, ha una buona visione di gioco e partecipa con grande applicazione alla fase difensiva.