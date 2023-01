CdS – Tutto definito per Gollini! Settimana prossima visite mediche e firma

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Pierluigi Gollini. Secondo il quotidiano la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’annuncio di Gollini. Accordo raggiunto con l’Atalanta che è proprietaria del suo cartellino. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e alla Fiorentina andrà Sirigu in prestito secco fino a giugno. In queste ore l’ex Tottenham sta risolvendo gli ultimi dettagli col Napoli. Visite, firma e annuncio sono attesi a breve.