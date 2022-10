CdS – Anguissa, esami svolti: le condizioni del giocatore

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Frank Anguissa ieri ha svolto gli esami clinici per verificare le condizioni del giocatore dopo il risentimento muscolare accusato mercoledì con l’Ajax.

I risultati non hanno evidenziato alcuna lesione, ma ‘solamente’ un’ elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra.

I tempi di recupero sono di due settimane, ma tutto dipende dalla reazione del giocatore alle terapie e alla tabella personalizzata.

Il centrocampista azzurro salterà sicuramente la partita contro il Bologna in programma domani alle 18, ma potrebbe essere disponibile per la grande sfida con la Roma prevista per il il 23 ottobre all’ Olimpico.