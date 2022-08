ESCLUSIVA MN – Spezzani: “Raspadori è sempre stato una spanna sopra ai suoi compagni di categoria. Ha tutto per arrivare lontano!”

Oggi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio di Giacomo Raspadori al Napoli. La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva Valentina Spezzani, giornalista de La Gazzetta di Modena, per approfondire il trasferimento dell’attaccante del Sassuolo:

Con Carnevali non è semplice trattare così come con ADL, personalmente credeva che la trattativa sarebbe andata in porto velocemente o con i ritmi che si sono dimostrati?

“Non sono d’accordo nel dire che è difficile trattare con Carnevali, semplicemente il Sassuolo non ha bisogno di vendere, men che meno in questa sessione di mercato dove ha incassato con Boga e Scamacca, e si riserva di fare il prezzo dei propri giocatori, come del resto fanno anche le altre società, Napoli compreso. Poi sta a chi compra accettare o meno. Per cui i tempi lunghi erano prevedibili”.

Nell’ambiente neroverde c’è stato un momento in cui l’ottimismo prevaleva sulla cessione di Raspadori al Napoli o è stata, seppur dopo una lunga trattativa, presa con rassegnazione la sua partenza?

“In casa neroverde sono tutti dispiaciuti per la partenza di un grande giocatore e di un bravissimo ragazzo. Ma si è consapevoli che prima o poi da qui molti spiccano il volo. Se non fosse stato quest’anno sarebbe stato il prossimo, a Napoli o altrove”.

Lei che segue il calciatore dalle giovanili, ha sempre avuto la sensazione che potesse diventare un crack?

“Raspadori è sempre stato una spanna sopra ai suoi compagni di categoria, nei piedi e soprattutto nella testa. È sempre stato maturo, umile, consapevole e ha sempre dato tutto. Ha tutto per arrivare lontano, e lo ha avuto fin da quando era bambino. E si è trovato in una società che ti permette di farlo, non dappertutto è così”.

In una recente intervista, Raspadori ha detto di assomigliare molto per caratteristiche a Dries Mertens. Pensa che Giacomo possa rappresentare il suo sostituto ideale?

“Assolutamente sì, sia per caratteristiche tecniche che per la dedizione che mette nella causa che sposa”.

Una piazza come Napoli che step può rappresentare per un talento in rampa di lancio come Raspadori?

“Spero per lui che lotti per le posizioni che contano e che possa far bene in Europa. È già uno step”.

Per Raspadori sarà il primo anno in cui disputerà la Champions League da protagonista. Pensa che il ragazzo sentirà la pressione o partirà subito col botto?

“Le pressioni non saranno un problema, è troppo intelligente ed equilibrato. Saprà dire la sua”.

Considerando i moduli che Spalletti ha chiaramente disposto, 4-2-3-1 e il 4-3-3, in quale posizione vede meglio Raspadori e in quale posizione può affermarsi?

“Raspadori può fare il trequartista, ma anche il centravanti, lo ha fatto moltissime volte. Come esterno fatica un po’ di più, ma ha fatto anche quello e con discreti risultati”.

Raspadori può essere il partner ideale per un calciatore come Osimhen?

“Questo lo dirà il campo. Di sicuro è uno che si mette a disposizione e impara in fretta, per cui credo di sì”.