Il Mattino – Il Napoli guarda al futuro, interesse per il 2006 Pafundi

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in ambito giovanile. Secondo il quotidiano il Napoli vorrebbe anche anche Simone Pafundi. Il club azzurro avrebbe chiesto il baby talento all’Udinese e presto potrebbe aprirsi una vera e propria trattativa. L’attaccante ha 16 anni, classe 2006 e ha già debuttato in Serie A contro la Salernitana. Trequartista puro da 6 reti e 7 assist in 7 partite, Lele Adani (ex calciatore e noto opinionista) l’ha paragonato a Messi, Carnevale invece ha rivelato che lo stesso piede educato del grande Maradona. Da sempre seguitissimo da tanti club, ha lasciato la sua terra quando era molto piccolo, ma le sue origini sono campane: i genitori sono napoletani. Il Napoli dunque non vuole lasciarsi perdere quest’opportunità e avrebbe intenzione di far decollare l’operazione con l’Udinese.