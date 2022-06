CdS – Deulofeu sempre più vicino! Zerbin o Gaetano possibili contropartite

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Gerard Deulofeu. Secondo il quotidiano c’è ancora prima da sistemare il caso Mertens. Il belga vorrebbe restare, ma non ha ancora ricevuto una proposta. In attesa Deulofeu, individuato dalla società come jolly offensivo utile in tutti i ruoli. L’ esterno dell’ Udinese non vede l’ ora di vestire l’ azzurro, coi bianconeri l’ accordo è vicino, c’ è già stato il contatto tra De Laurentiis e Pozzo, quest’ ultimo apprezza Zerbin e Gaetano (non per forza da inserire nello stesso affare) e

comunque i rapporti tra i due club sono ottimi e dunque, nel caso, non sarà difficile trovare un’ intesa. Prima servirà però l’ uscita di Ounas e Politano