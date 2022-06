GdS – Kvaratskhelia premiato miglior giocatore del campionato georgiano

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia ha ottenuto un riconoscimento molto importante nel suo Paese. Infatti ha ricevuto il premio come miglior calciatore del campionato georgiano, grazie alle prestazioni con la Dinamo Batumi, costellate di assist e reti di pregevole fattura. Il club georgiano era propenso a trattenere Kvaratskhelia per il preliminare Champions, ma dal primo luglio Khvicha sarà un calciatore del Napoli. Kvaratskhelia esordirà in maglia azzurra in occasione della prima amichevole stagionale in Trentino contro i dilettanti dell’ Anaunia il 14 luglio.