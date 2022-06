Il Roma – Il Napoli prova il doppio colpo Barak-Simeone! I dettagli

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano da Verona fanno sapere che De Laurentiis fa sul serio per prendersi i due gioielli gialloblu così come successe per Rrahmani. Naturalmente bisogna fare un bel investimento per assicurarsi questi calciatori. Il costo si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare da qualche cessione eccellente. Barak infatti potrebbe sostituire Fabian, visto che sa fare il trequartista, la seconda punta ma anche il centrale. Ruiz è in rottura con il club e dovesse portare una offerta il patron la valuterebbe volentieri per evitare di perderlo poi a parametro zero a giugno prossimo. Per quanto riguarda Simeone, con l’ addio di Mertens c’ è bisogno di una prima punta in grado di poter sostituire ma anche giocare insieme ad Osimhen. Nello scorso torneo con la maglia dell’ Hellas ha segnato la bellezza di 17 reti. È uno che vede molto la porta e poi ha una forza fisica incredibile. Dovendo giocare anche in Champions il cholito sarebbe l’ ideale per la rosa di Spallettone. Per Giovanni, nato in Argentina, sarebbe il massimo poter giocare da amico allo stadio Maradona. Finalmente in azzurro ci sarebbe un altro calciatore nato a Buenos Aires. Ora la palla passa a Giuntoli che dovrà essere bravo a convincere il Verona ad accettare l’ offerta e a liberare subito i due elementi in modo tale da poterli fare aggregare subito nel ritiro di Dimaro.