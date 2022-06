Il Mattino: Napoli sempre più vicino a Ostigard, prenderà il posto di Tuanzebe

Oggi Il Mattino ha scritto della trattativa in dirittura d’arrivo tra Napoli e Brighton per Leo Ostigard, che da gennaio ha giocato al Genoa:

“Negli ultimi giorni il Napoli ha compiuto dei passi in avanti per Leo Ostigard, difensore di proprietà del Brighton che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito al Genoa. Nonostante l’amaro epilogo della retrocessione, Ostigard ha ben figurato in una squadra che con l’arrivo di Blessin in panchina ha migliorato proprio i numeri difensivi: 15 presenze e 1 gol in Coppa Italia a San Siro contro il Milan. Potrebbe colmare il vuoto lasciato da Tuanzebe rientrato al Manchester United dopo sei mesi al Napoli in cui non ha lasciato un ricordo esaltante”.