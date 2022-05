Gazzetta: nessuna trattativa per il rinnovo di Koulibaly, le parti sono troppo distanti

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive della distanza sul rinnovo tra il Napoli e Kalidou Koulibaly, sempre più vicino all’addio:

“Per il tecnico del Napoli, come ovviamente per tutti i tifosi, la soluzione migliore sarebbe quella di un rinnovo tale da blindare Koulibaly, che ormai ha superato la trentina, praticamente fino a fine carriera. Il problema è che, al momento, le parti sono veramente distanti al punto che parlare di trattativa in corso sarebbe forse sbagliato. Del resto, strategicamente ciascuno recita la sua parte: De Laurentiis ha già messo la palla – anche mediaticamente – nel campo di Koulibaly con il solito refrain del “deciderà lui” e Kalidou l’ ha rimandata dall’ altro lato spiegando che “non andrà mai via litigando”. Di conseguenza, la società ha fatto intendere di voler praticamente dimezzare lo stipendio di Koulibaly (che attualmente guadagna sei milioni di euro) nella prospettiva di un accordo più lungo mentre chi fa gli interessi del calciatore ha fatto capire che prima di prendere in considerazione certe cifre (poco più di 3 milioni) è normale guardarsi intorno nel tentativo di trovare club interessati”.

A questo punto, scrive la Gazzetta, restano in piedi due ipotesi per l’addio:

“Kalidou Koulibaly, capitano in pectore del Napoli che verrà, dovrà adeguarsi a questa filosofia se vorrà rimanere all’ ombra del Vesuvio, altrimenti – questo ormai lo sa bene anche l’agente del calciatore Fali Ramadani – le strade da percorrere sono due: portare un’offerta che il Napoli ritenga congrua e dirsi addio con reciproca soddisfazione oppure lasciar trascorrere un’altra stagione e poi salutarsi senza che De Laurentiis possa monetizzare”.