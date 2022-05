GdS – Koulibaly rifiuta il rinnovo dal Napoli e inizia a guardarsi altrove

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Koulibaly. Secondo il quotidiano il Napoli potrebbe perdere il suo pilastro difensivo Koulibaly. Già nei giorni scorsi si era paventata questa possibilità, ma ora sembra essere una cosa sempre più concreta. De Laurentiis ha offerta un rinnovo con ingaggio dimezzato al centrale, ovvero da 6 a 3 milioni a stagione per rientrare nei parametri della società. Koulibaly non ci sta e ora è divorzio con il club. Le big ora fiutano l’affare, la valutazione è di 40 milioni. In pole sembra esserci il Barcellona, seguita da Psg e Chelsea e poi con la Juventus di rincorsa