Gazzetta: il Bayern Monaco su Zielinski, il Napoli chiede 40 milioni

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Bayern Monaco per Piotr Zielinski, nonostante una stagione sottotono:

“E se Fabian Ruiz attende che qualche big spagnola si presenti con una offerta concreta, ci sono novità che riguardano Piotr Zielinski. Il polacco ha chiuso in leggera ripresa, con il gol di La Spezia, una stagione cominciata bene ma che in primavera lo ha visto uscire un po’ di scena per una serie di problemi, diciamo complessivamente di condizione psico-fisica. Ma parliamo di un giocatore che comunque ha segnato 8 reti stagionali e con la Polonia sarà anche protagonista del prossimo mondiale in Qatar. Per questo i detentori della Bundesliga, il Bayern Monaco, stanno approfondendo il suo profilo e hanno sondato il terreno con gli agenti per capire se l’operazione è fattibile”.

De Laurentiis non ritiene incedibile nessun calciatore, scrive la Rosea:

“Sì, perché nel rinnovo di contratto che Piotr siglò con il Napoli nell’ estate del 2020, oltre a un sostanzioso aumento di ingaggio (oggi guadagna circa 4 milioni netti) c’è anche una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro che oggi farebbe scappare chiunque. Da qui i primi passi cauti dei dirigenti bavaresi, per capire se c’è una fattibilità. E ovviamente, come ha sempre detto, De Laurentiis è pronto a discutere e ascoltare offerte per qualsiasi calciatore, basta che siano consone alle proprie valutazioni. Che per il polacco superano i 40 milioni di euro. Vedremo se il Bayern deciderà un passo ufficiale, intanto il Napoli naturalmente non si farà cogliere impreparato e sta valutando le contromosse”.