De Maggio: “ADL deve scegliere, o chiude ora Conte o aspetta Gasperini”

Valter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultimissime sull’allenatore ai microfoni di Radio Goal: “ADL è davanti una scelta: chiudere per Conte o aspettare ancora Gasperini. Se la scelta fosse il primo tra oggi e domani si potrebbe chiudere e non ci sarebbero più problemi. Se invece il Presidente scegliesse Gasperini, l’attesa sarebbe lunga, almeno fino alla finale di Europa League il 22 maggio. Conte freme e scalpita e le voci su Gasperini gli creano un pò di ansia, ma bisogna aspettare.

Per risolvere le perplessità del Napoli sul tecnico leccese, si sta ragionando su una sorta di clausola che permetta agli azzurri, in caso di mancato approdo in Champions League, di scegliere se continuare o meno il rapporto. Dall’altro lato, Conte non gradiva i due anni con opzione a favore del club e il pagamento di una penale alta, nel caso fosse stato lui a desiderare la risoluzione anticipata. Ora sono più o meno a posto. Resta da capire chi sceglierà ADL, l’attesa potrebbe essere di pochi giorni”.