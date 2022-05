Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, durante un’intervista Pino Taglialatela ex portiere del Napoli ha detto la sua in merito al dualismo tra David Ospina e Alex Meret.

Secondo Taglialatela, per il Napoli sarebbe il momento di uscire dagli equivoci. L’ex calciatore ha dichiarato, infatti, che la squadra ha due grandi esponenti del ruolo, diversi nella loro natura: uno con una personalità silenziosa che incide, mentre l’ altro con un talento che resta tale.

Queste le sue parole:

“La colpa di questo dualismo non è di nessuno. È andata così, perché Ospina ha carattere e padronanza delle situazioni e quando gli è toccato giocare, s’ è preso il posto. Mi pare che tra loro ci sia un rapporto meraviglioso e ciò testimonia la limpidezza della sfida. Però adesso è indispensabile che si proceda con la scelta. In Meret credo sempre, penso che possa ancora imporsi come tra i più bravi in Italia. Se Ospina andasse via, al suo fianco ci vorrebbe una figura rassicurante, saggia, che offra garanzia ma che non ne mini le certezze del ragazzo.”