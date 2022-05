Il Mattino: il Napoli riscatta Anguissa, irrinunciabile per Spalletti

Oggi Il Mattino scrive del riscatto da parte del Napoli per Frank Zambo Anguissa, arrivato dal Fulham e diventato subito indispensabile:

“Il Napoli ne tratterà a stagione finita il riscatto, serviranno circa 15 milioni di euro, un investimento che è anche un’ occasione di mercato: nel 2018 gli inglesi lo avevano acquistato dal Marsiglia per 25 milioni, oggi il valore di mercato già supera i 30. Di fatto, il club di De Laurentiis si ritroverà tra le mani l’ennesimo gioiello scovato tra le occasioni che il mercato concede ogni anno”.

Non solo per il valore economico, ma anche per il suo contributo in campo Anguissa è diventato irrinunciabile:

“Delle 21 partite in cui ha giocato dal primo minuto in campionato, il Napoli ne ha vinte ben quindici, sconfitto solo in tre occasioni, ma soprattutto ha saputo segnare 41 reti subendone solo 15. Praticamente 0,7 gol subìti per partita. Numeri che si capovolgono nelle quattordici partite in cui Spalletti non ha potuto schierarlo o lanciarlo tra i titolari: sole sei vittorie con quattro sconfitte e soprattutto 17 gol incassati: più di un gol (1,2) per ogni partita senza lui. Anguissa ha dimostrato anche di essere l’unico elemento della metà campo a non soffrire i cambiamenti: indispensabile nel 4-3-3 o 4-2-3-1“.