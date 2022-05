De Laurentiis: «Koulibaly? Non obblighiamo nessuno a restare. Lui è un simbolo del Napoli, decida se rimanerlo»

In occasione dell’evento Race for the Cure, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen.

Su Koulibaly: “Kalidou è un simbolo del Napoli, e se vuole continuare ad esserlo è lui che deve deciderlo. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma ognuno ha la sua dignità e le sue esigenze. Noi non obblighiamo nessuno a rimanere a Napoli se non vuole, anche se ci sono ancora anni di contratto. L’unico che ho obbligato a restare fu Mazzarri, che dopo due anni mi disse: “Presidè, voglio andare via”. Poi però ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni”.

Su Osimhen: “Ce l’abbiamo avuto a mezzo servizio per due anni di fila, non sarebbe opportuno dare giudizi adesso. Ogni campionato è diverso, le squadre si modificano nel corso della preparazione: ci sono sempre delle incognite”.