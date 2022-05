Insigne, serata speciale: la festa per salutare il capitano

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Roma, Lorenzo Insigne avrebbe organizzato una grande festa mercoledì sera per salutare amici, compagni e familiari prima di partire per la nuova avventura in Canada.

Tanti gli invitati, tra cui ovviamente i compagni di squadra, il presidente ADL e Luciano Spalletti, ma anche Clementino, Rocco Hunt, Gigi D’Alessio, Cannavaro e Diego Maradona Junior.

Gli ospiti sono stati accolti con una gigantografia della maglia numero 24 del capitano e la scritta “C’è solo un capitano”. Per completare gli invitati si sono cimentati in canti e balli, mentre a fine serata sono stati sparati fuochi d’artificio.