Il Mattino: con meno di 100 milioni Osimhen non si tocca

Oggi Il Mattino scrive del futuro di Victor Osimhen, ritenuto dal Napoli un patrimonio della società e per cui non saranno neanche ascoltate offerte inferiori a 100 milioni:

“E allora è chiaro che quando si parla di grandi giri di attaccanti ci sia anche il nome di Osimhen. Ha 23 anni e un futuro ancora tutto da scrivere. Le qualità non gli mancano e i gol sono il suo pane quotidiano. Ma tutto questo lo sanno bene anche i dirigenti del Napoli che infatti sarebbero disposti a pensare alla sua cessione sono a fronte di offerte irrinunciabili: dai 100 milioni di euro a salire. Diversamente Osimhen non si tocca. Anche perché il ragazzo fa parte del patrimonio della società, rappresenta il presente ma soprattutto il futuro di un Napoli che vuole ambire a vincere. Ma non solo. Perché Victor ha trovato in Spalletti l’uomo giusto per crescere”.