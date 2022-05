Spalletti: “Quando sono arrivato, ho trovato una cosa peggiore della contestazione”

Alle 12, andrà in onda la conferenza stampa di Luciano Spalletti, anticipata per mezzo della tappa del Giro d’Italia prevista nella città di Napoli. Sarà un momento molto delicato, visto che il tecnico si ritroverà a rispondere di varie tematiche che hanno colpito l’ambiente. Come sempre, MondoNapoli fornirà la live testuale dell’evento.

“Se le riportassero la Panda ne avrebbe due? Se comincia così lei… La Panda penso che prima di tutto bisogna vedere in che stato ce la ridanno. Se poi hanno fatto tanti km… Se non mi ci fanno ritrovare i cd di Pino Daniele non la riprendo”. “Sente aria diversa intorno a lei? Può darsi, quando sono arrivato non ho trovato aria di contestazione, ma l’indifferenza che è molto peggio. In molti non sentivano più legame quando sono arrivato. In certi momenti mi sembrava di essere il solo a credere in questo Napoli. Oggi che siamo tornati in Champions c’è il rammarico per non aver vinto lo scudetto. In questo mi sento meno solo, siamo molti di più a credere nello scudetto. Andate a vedere le griglie di partenza, in che posizione mettevate il Napoli dopo che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho con la Roma? Ci mettevate tutti fuori dalle prime 4. Si sperava tutti di vincere lo scudetto” “Penso che vivere in hotel sia dedicarsi al lavoro, perché ci sono opportunità per incontrarsi con i napoletani. Però poi ho trovato una soluzione, ho ricevuto il preventivo con un camper, così girerò ogni mese un quartiere della città a partecipare ad ogni festa rionale. Voglio passare a Piazza Dante davanti alla storica libreria di Pironti, lui grande uomo e tifoso del Napoli. Avrei fatto volentieri con lui una partita a scacchi o a scopa, come piaceva a lui. Ho cominciato a leggere alcuni suoi libri, me l’ha fatto notare un mio figlio appassionato di pugilato”. ”