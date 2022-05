Carboni: “Spalletti avrà già programmato la prossima stagione. Sa come far rendere le squadre”

Guido Carboni, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare di Luciano Spalletti.

“Io e Spalletti ci siamo sentiti durante le feste natalizie, non bisogna dimenticare che l’obiettivo principale era la Champions League. La parte di difficoltà se fosse stata all’inizio, per poi avere un crescendo, non ci sarebbero stati questi mal umori. Vincere un campionato non è mai facile, il Napoli ha fatto un campionato più che sufficiente. Va dato merito a Luciano di aver ricostruito l’ambiente e riportato l’entusiasmo”.

“Luciano è affascinato dalla città di Napoli, è un tecnico che si lascia anche coinvolgere dall’ambiente dove lavora, sa benissimo che c’è un popolo esigente che ti da tanto. Secondo me continuerà il progetto, è bravo a far rendere al massimo le squadre. A Roma e Milano ha fatto grandi campionati con rose meno forti delle attuali. Insieme a Giuntoli avranno già programmato la stagione, capire quali giocatori andranno via e ripartire da una Champions dove il Napoli deve fare bella figura. Sarà un programma ridimensionato, andrà via qualche giocatore importante”.