Reja su Asllani: «Se De Laurentiis mi chiedesse, glielo consiglierei. È da grande squadra»

Oggi Eddy Reja, ct dell’Albania ed ex allenatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Kristjan Asllani e dell’interesse azzurro per lui:

“Parliamo di un ragazzo molto interessante. Per me è un giocatore destinato a un grande club. Se Aurelio De Laurentiis, con cui conservo un ottimo rapporto, mi chiedesse, glielo consiglierei. Mi ha colpito per la sua personalità e a marzo l’ ho fatto esordire con la nazionale maggiore, contro la Spagna addirittura, anche se è ancora un Under 21. L’impressione è ottima, perché sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi”.

Poi Reja è entrato nello specifico delle caratteristiche di Asllani:

“Un play basso di qualità. Alla Andrea Pirlo, come riferimento, col dovuto rispetto per il paragone con il nostro grande campione. Può fare anche la mezzala, ma dovrebbe avere maggiore potenza nelle gambe. Ha visione di gioco sa lanciare lungo ed è bravo a “ripulire” palloni portati avanti da difensori. Inoltre, è tempestivo a sfruttare l’attimo quando si apre uno spazio, dando subito verticalità all’ azione con lanci filtranti e precisi. Un ottimo acquisto, considerando l’età, per chi lo prenderà. E il Napoli dovrà stare molto attento anche domenica”.