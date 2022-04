Dall’inizio dell’anno, nel campionato italiano Under 18 è in corso la sperimentazione per la revisione del fuorigioco voluta dalla Fifa. Si vogliono, infatti, limitare i casi di fuorigioco millimetrici sanzionandoli con qualche modifica legata alla posizione dei piedi a terra, ma questo cambiamento porterà ad una minore oggettività, perché entra in gioco una valutazione sulla parte del corpo da tenere in considerazione.

Da questa sperimentazione risulta una notevole diminuzione dei gol annullati per fuorigioco, arrivando addirittura al 50% in meno.

Per renderla ufficiale, però, occorrerà rivedere le immagini del campionato giovanile, in modo da capire se è corretto cambiare la norma. Tutto questo sarà possibile grazie alle dotazioni tecnologiche di alcune società, tra cui l’Inter, e tra qualche settimana inizierà un’approfondita analisi delle immagini del girone di ritorno del campionato.