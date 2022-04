GdS – Spalletti si affida a Lobotka per velocizzare la manovra

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle probabili scelte di Spalletti contro la Roma. Secondo il quotidiano contro i giallorossi si punterà sulla verticalità e su un palleggio più rapido ed efficace, per arrivare in fretta sulle punte e favorire le loro

conclusioni. Detto dell’importante recupero di Anguissa, l’altro uomo fondamentale è lo slovacco Lobotka per la sua capacità di cambiare direzione con rapidità indirizzando l’azione nella zona più congeniale per lo sviluppo del gioco. Proprio a Bergamo, con Anguissa al fianco, lo slovacco risultò il migliore in assoluto perché capace di coniugare le due fasi da perfetta cerniera. Ottimo nelle coperture preventive per gli intercetti, rapido a dare profondità all’azione appena intuiva una piccola falla nella linea difensiva avversaria. Certo la Roma resterà abbastanza bassa e difficilmente lascerà troppi metri agli scatti di Osimhen, ma se la palla girerà veloce. Se Lobotka riuscirà a riaccendere il suo flipper i problemi saranno tutti degli avversari. Augurandosi che poi Fabian e Zielinski, usati in una sorta di staffetta, riescano a garantire ulteriore qualità all’azione degli azzurri. Quello che sin dal primo giorno di ritiro in Trentino, Spalletti chiede a tutti gli uomini della sua profonda rosa.