Baroni: «La sconfitta con la Fiorentina non cambia niente, il Napoli è ancora in corsa»

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista Marco Baroni, ex calciatore del Napoli con cui ha vinto uno Scudetto nel 1990:

Sullo scudetto: “È un pronostico difficilissimo, ma mi auguro che la squadra di Spalletti possa dire la sua fino in fondo. La sconfitta con la Fiorentina non ha ridotto le possibilità, il Napoli è ancora lì anche se ora il margine d’errore è minore. A questo punto della stagione può succedere che si perda un po’ di compattezza, bisogna ritrovare l’equilibrio nella fase difensiva, ma gli azzurri sono vivi e non mi preoccupa l’ultimo passo falso”.

Sul gol alla Lazio nel 1990: “Quella rete fu il coronamento di un meraviglioso campionato. Una magia che resterà indelebile dentro di me. Prima che una squadra, eravamo un gruppo di amici che ruotava intorno a Maradona, l’ unico in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Era un ragazzo di grande bontà d’ animo, non gli ho mai visto fare un gesto scortese nei confronti di chi lavorava con lui: la sua forza, che lo rendeva speciale”.