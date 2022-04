Agostini: “Napoli-Roma bellissima sfida, preferisco Osimhen ad Abraham”.

Intervistato da Il Roma, l’ex attaccante azzurro Massimo Agostini ha detto la sua sulla sfida di lunedì e sul duello tra Osimhen e Abraham. Ecco quanto detto:

“Mi aspetto una gara tra due squadre che tecnicamente esprimono un bel calcio, un gioco molto propositivo. La Roma è in forma, ne abbiamo avuto la prova nel match di Conference League. I due team hanno ambizioni diverse, una vuole vincere lo scudetto, l’ altra vuole andare in Champions. Sarà una gara bellissima, tra due squadre molto forti, in un palcoscenico importante. In questo momento Osimhen ha qualcosa in più rispetto ad Abraham. Ha ancora grandi margini di crescita. L’ attaccante della Roma è stato discontinuo nel girone d’ andata. Osimhen, con Spalletti, ha avuto una crescita davvero importante. Preferisco lui senza ombra di dubbio”.