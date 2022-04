Sconcerti: “Ormai le carte dello scudetto sono in mano all’Inter”

Dopo le vittorie di Milan e Inter, oggi sul Corriere della Sera Mario Sconcerti fa il punto sulla lotta scudetto in Serie A:

“Il primo è il colpo d’occhio alla classifica, il Napoli è a cinque punti e deve incontrare la Roma, una delle squadre più in forma del campionato. Ha tutto per poter vincere ma ha anche l’obbligo di farlo. E riuscire a vincere lo terrebbe ancora lontano di due punti. Il secondo particolare è che se niente cambia, le carte restano nella mano dell’Inter che ha il suo punto virtuale di vantaggio. Il terzo è che la Juve con sei partite da giocare, non ha più il tempo di farsi venire dubbi, è fuori dalla corsa”.