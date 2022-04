Il Mattino: Spalletti non ha alzato bandiera bianca, crede ancora alla vittoria dello Scudetto

Oggi Il Mattino racconta l’approccio psicologico di Luciano Spalletti ai giorni dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“E visto che non nasconde più le sue doti («Sono una sciamano», ha raccontato martedì mattina alla Federico II) questo è il momento di mostrarle per davvero. Nessun discorso alla nazione, per carità, ma al solito cerca di capire se c’è qualcuno a cui manca la motivazione giusta in questo momento della stagione. Certo, dopo la sconfitta è stato il primo a dire «è quasi una sentenza» ma ora è il primo a fare retromarcia, a invitare i suoi a crederci ancora. Perché lui non ha ancora alzato bandiera bianca sul fronte della lotta per lo scudetto“.