CorrSport: Italiano punta su Cabral, guiderà l’attacco della Fiorentina a Napoli

Oggi Il Corriere dello Sport scrive della Fiorentina di Italiano che punta su Arthur Cabral come centravanti titolare a Napoli:

“Il braccio e la mente. Il braccio è Arthur Cabral e la mente che lo “arma” è Vincenzo Italiano: al “Maradona” di Napoli toccherà ancora al centravanti brasiliano guidare l’attacco. «Cabral è in netto miglioramento – ha detto il tecnico siciliano parlando a Fiorentina Weekly sui social viola – e in grande crescita. Passati i primi venti minuti contro l’ Empoli si è un po’ uno sciolto liberandosi di ansie e timori, e ritengo che abbia fatto un’ ottima partita. Abbiamo lui, abbiamo Piatek, che è ancora un po’ dolorante per il recente infortunio, ma entrambi si stanno allenando bene»”.