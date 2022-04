Sotheby’s: «Siamo certi che quella all’asta è la maglia della Mano di Dio»

Ieri era diventato un piccolo caso mediatico l’autenticità della maglia di Diego Maradona all’asta. Oggi Il Corriere della Sera chiarisce che quella all’asta è effettivamente la maglia della Mano di Dio, riportando le parole di un portavoce di Sotheby’s:

“Ci sono differenze tra quella del primo e del secondo tempo e di conseguenza abbiamo condotto verifiche tecniche approfondite, per essere certi che quella che sta per andare all’asta sia la maglia con cui Maradona ha segnato i due gol. Diego stesso ha scritto nel suo libro di aver consegnato quella maglietta a Hodge e questo fatto non è mai stato smentito. In più abbiamo affidato a un’azienda esterna, la più importante nelle memorabilia sportive (Risolution Photomatching) le verifiche fotografiche sulle due magliette. Maradona cambiò casacca nell’intervallo. E quella della Mano di Dio è quella all’asta“.