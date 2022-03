La Repubblica – Napoli-Udinese la prevendita viaggia spedita! Le ultime

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla prevendita per il match Napoli–Udinese. Secondo il quotidiano il successo di Verona e i prezzi bassi hanno acceso l’ entusiasmo per la sfida di sabato contro l’ Udinese. L’ orario delle 15 di solito ha un certo appeal per i tifosi azzurri e quindi la risposta contro i friulani sarà di buon livello. Gli anelli superiori delle due curve sono praticamente esauriti, così come i Distinti. L’ obiettivo è raggiungere un buon colpo d’ occhio sugli spalti con almeno 30 mila spettatori presenti. Il Napoli ovviamente vuole onorare la sua gente con una vittoria, presupposto fondamentale per mantenere viva la corsa scudetto. Spalletti sta già preparando la gara nei dettagli. L’ Udinese è avversario ostico, bisognerà evitare passaggi a vuoto. L’ allenatore azzurro non potrà contare su Andrea Petagna. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Petagna rischia un mese, potrebbe rientrare per il match contro la Roma del 16 aprile.