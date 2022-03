Libero – Squalificata per un turno la curva del Verona per cori razzisti

L’edizione odierna di Libero ha fatto il punto sulla squalifica della Curva del Verona per i cori razzisti nel match contro il Napoli. Secondo il quotidiano il Verona dovrà giocare la prossima partita con il settore Curva Sud privo di spettatori. È la sanzione decisa dal Giudice Sportivo per i cori di insulti rivolti ai sostenitori del Napoli e per quelli razzisti a Koulibaly e Osimhen. La gravità e la durata dei fatti e la percezione dei cori non concede la possibilità di sospendere la sanzione, pur riconoscendo al club di essersi adoperato per prevenire simili comportamenti. Nel provvedimento non c’ è alcuna menzione allo striscione apparso nei pressi del Bentegodi (incitava a bombardare

Napoli) dato che è stato appeso lontano dalle pertinenze dello stadio e dunque non può sottostare alla giustizia sportiva.