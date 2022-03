GdS – Probabile un mese di stop per Petagna! Le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Andrea Petagna. Secondo il quotidiano l’ attaccante del Napoli è stato sottoposto ad esami strumentali dopo che domenica a Verona, subentrato al 46′ della ripresa si era subito fermato per problemi muscolari tanto da esser sostituito a sua volta da Ghoulam al 49′. Gli esami strumentali di ieri mattina hanno riscontrato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Petagna ha già avviato il percorso riabilitativo. Il tipo di infortunio può richiedere almeno un mese per arrivare al recupero. Così l’ ipotesi di poter rivedere Petagna in campo si proietta verso la gara casalinga contro la Roma nel turno di campionato del 16 aprile.