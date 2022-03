CorrSport: l’infortunio di Meret non cambia i piani, sarà lui il titolare del Napoli

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto del futuro di Alex Meret, che non cambia con il nuovo infortunio. Sarà lui il portiere titolare del Napoli:

“Tant’è che prima di inaugurare il discorso per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2023 ha chiesto garanzie per il futuro. Il progetto del Napoli, però, non cambia: l’idea resta quella di non prolungare con Ospina, in scadenza a giugno, e di rilanciarlo sin dalla prossima annata. Da titolare“.

Tra l’altro quella di Meret è una stagione che si avvia alla fine con poche soddisfazioni:

“Il nuovo infortunio, tra l’altro, sembra quasi accompagnare verso il tramonto una stagione che per Alex è stata davvero avara di soddisfazioni: 4 presenze in campionato (da titolare), una in Coppa Italia entrando dalla panchina, negli ottavi contro la Fiorentina; e il ruolo di portiere d’Europa League, dove ha collezionato 7 presenze”.