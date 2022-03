Alex Meret è un ottimo portiere, un ottimo talento tra i pali, che però fa fatica ad imporsi come titolare e a dare sicurezza al reparto, anche per via della poca continuità con cui scende in campo.

E l’infortunio di ieri è un’altra tegola per il portiere friulano, che vuole imporsi da titolare a Napoli, ma gli infortuni lo hanno penalizzato e lo penalizzano spesso.

Fatale fu un’uscita in allenamento, un infortunio simile a quello contro il Genoa alla seconda partita da titolare, anche se quell’infortunio lo colpì in una zona ancora più sensibile. Ma, nel complesso, la sostanza resta che Meret salterà alcune partite e dovrà tornare, ancora una volta, più forte in campo.

