Fedele jr: “Attenzione a Lobo e Kvara che hanno offerte importanti”

Gaetano Fedele, agente di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della trattativa Napoli-Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Indubbiamente una personalità forte come quella di Conte ci voleva anche quest’anno dopo la parentesi di Garcia. Trovo però sempre tutto molto strano, non capisco le intenzioni del presidente, che stupisce sempre con colpi di teatro. Anche ora non capisco questo tergiversare: Conte è sul mercato da un anno, perché non si è ancora annunciato il suo arrivo? Poi se viene Conte il presidente fa un passo indietro? Mi auguro di sì, che De Laurentiis faccia tesoro dei suoi errori, se c’è separazione dei ruoli il Napoli otterrà grandi soddisfazioni. Conte è il migliore per il Napoli, ma il peggiore per De Laurentiis perchè costa tantissimo: lui però entra nella testa dei calciatori e li può rivitalizzare. Il Napoli dovrà anche ripartire dalle certezze: so per certo che Lobotka e Kvara hanno offerte importantissime, se si vuole fare bene il prossino anno bisogna provare ad accontentare le loro richieste e blindarli in azzurro”.