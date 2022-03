Verona, che numeri in attacco: gli scaligeri come il Liverpool su un dato

Non sarà il miglior attacco del campionato italiano, ma di certo non si può dire che il tridente del Verona di Tudor non funzioni: 15 goal per Simeone, 10 per Caprari e 10 per Barak fanno dei veneti uno dei tridenti più prolifici d’Europa, con ben tre attaccanti in doppia cifra in stagione. Basti pensare che solo il Liverpool in Europa ha un attacco che vanta 3 giocatori con numeri analoghi…

Ennesimo segnale che il tecnico croato ha migliorato ulteriormente la produzione offensiva rispetto a Juric. I goal complessivi degli scaligeri sono ben 53, contro i 49 segnati dal Napoli in stagione.