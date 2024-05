Casale: “Conte è l’allenatore giusto per il Napoli, vi spiego”

Pasquale Casale, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Sentivo Gasperini dire che aveva studiato gli olandesi: due anni prima ho giocato con l’Avellino col sistema di gioco che lui attua ancora, col 3-3-4, con lo scalare del mediano in difesa. Anch’io l’avevo studiato, ma io sono capitato nel posto sbagliato, nonostante la salvezza. Essere innovativi senza essere supportati, non serve a niente. Conte? Non voglio prendermi i meriti, ma sono stato uno dei primi a dire in maniera pragmatica che per risolvere i problemi del Napoli, serviva uno come lui. Dal primo momento, ho detto: può mai perdere 12-13 partite? Già rilancerebbe subito il Napoli in alta quota. Non sono un Contiano, non mi entusiasma molto il sistema di gioco, ma è così. Gasperini era molto più vicino alle mie idee. Conte imporrà la sua difesa a tre e in quell’ottica sceglierà i giocatori adatti, sicuramente il Napoli farà mercato, anche perché non subentrerà, lì devi adattarti per forza. Anche se io avrei rivoluzionato tutto. Al posto di Garcia avrei rivoluzionato tutto? Innanzitutto, io non avrei mandato via Garcia. Il problema di Garcia è che non aveva appeal e non aveva vissuto lo scudetto rispetto ai giocatori. Questo conflitto ci sarebbe stato sempre. Conte dovrebbe rifondare? Con Conte semplifichi il discorso. Gasperini avrebbe avuto problemi, Conte è l’allenatore ideale per poter riprendere i giocatori già in rosa”.