A poco ppiù di 24 ore dall’inizio del match tra Hellas Verona e Napoli, Sky Sport fa il punto sulle probabili formazioni delle due squadre e sui dubbi che hanno Tudor e Spalletti. Questi i dettagli:

Nell’Hellas Verona sicuramente non ci sarà Lazovic, che ha riportato una lesione di primo grado, e anche Barak rischia di dover alzare bandiera bianca per via dei problemi all’anca. Recuperano Faraoni e Veloso, ma quest’ultimo andrà in panchina, mentre, se Barak non dovesse recuperare, giocherà Lasagna con Caprari e Simeone. Confermato in difesa il terzetto Ceccherini-Gunter-Casale.

Per quanto riguarda il Napoli, Spalletti ha almeno tre dubbi da sciogliere: a centrocampo, ballottaggio Fabian-Anguissa per affiancare Lobotka, ma se Fabian starà bene giocherà; in attacco, Politano andrà in panchina e giocherà Ounas sulla destra, mentre a sinistra un Insigne non al 100% dovrebbe lasciare il posto a Lozano.