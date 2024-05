Lo Monaco sicuro: “Conte è al Napoli solo per vincere e nient’altro”

Il ds del Novara Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’arrivo di Conte al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte non penso che sia interessato a lanciare giocatori giovani o ad avere attenzioni per il bilancio societario, a lui interessa solo prendere giocatori funzionali al suo gioco e a vincere. La campagna di rafforzamento del Napoli la condurrà lui in prima persona e de Laurentiis dovrà rimangiarsi parecchie sue convinzioni. A Conte interessa solo vincere, ha quasi la paranoia del successo e costruisce le sue squadre in funzione di questa sua paranoia. È un allenatore che prenderà solo i giocatori che a suo parere gli possano garantire il soddisfacimento di questa sua paranoia”.