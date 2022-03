Il Mattino il duello tra Politano e Theo Hernandez sarà decisivo

Oggi Il Mattino ha scritto della sfida nella sfida, all’interno di Napoli-Milan, sulla fascia di Matteo Politano e Theo Hernandez:

“Quello tra Politano e Theo Hernandez sarà uno dei duelli chiave della sfida scudetto di domani sera al Maradona: il terzino francese è la vera e propria ala aggiunta nella formazione di Pioli, quello che con facilità guadagna il fondo per il cross oppure si accentra per provare la conclusione di sinistro. Una delle fonti di gioco offensive più pericolose per il Milan, un terzino d’ assalto che garantisce assist e gol. Decisivo quindi sarà il ruolo di Politano che è perfetto per controllare la spinta sulla fascia sinistra rossonera di Theo con il suo grande lavoro in fase difensiva e nello stesso tempo può metterlo in difficoltà con la sua bravura nel dribbling e la capacità di puntare nell’ uno contro uno”.