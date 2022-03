Repubblica – Carnevale: “Victor dovrebbe stare più in area di rigore…”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Andrea Carnevale.

L’ex attaccante del Napoli si è soffermato sul gruppo partenopeo, in particolar modo sulla sfida di campionato contro il Milan e su Victor Osimhen.

Queste le parole di Carnevale: “Il Napoli ha metabolizzato la brutta sconfitta contro il Barcellona. La gara dell’Olimpico poteva essere molto complicata, ma la reazione è stata incredibile. Ha disputato una partita straordinaria. Quando ha segnato Fabiàn, lo confesso, ho esultato anch’io. L’ho visto bene anche fisicamente. Non me lo aspettavo in così pochi giorni. Il merito è di Spalletti, ha fatto un lavoro straordinario. Ha creato entusiasmo, ha sostenuto Insigne che poi ha segnato. Non dimentichiamo i rientri di Koulibaly e Anguissa. Il Napoli per me è favorito. Questo non significa che sarà facile battere il Milan. Poi comunque mancheranno altre dieci partite. Alla fine chi sbaglierà meno, vincerà lo scudetto”.

Su Osimhen: “Decisivo nonostante la sfortuna: prima l’ infortunio al viso, poi il Covid. Mi impressiona molto. Ma deve ancora migliorare. Spende troppo dal punto di vista fisico. È esuberante, ha grande forza fisica, dovrebbe essere meno generoso in alcuni momenti. Deve stare più in area di rigore. Invece di un solo gol, ne segnerebbe almeno due. È già molto forte, se riesce a calibrare al meglio le energie, diventa devastante”.