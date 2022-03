CorrSera – Galli: “Tra Napoli e Milan gara aperta, punto su Mertens…”

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giovanni Galli.

L’ex portiere del Napoli si è soffermato sulla squadra partenopea e sul big match di campionato che dovrà affrontare contro il Milan.

Queste le parole di Galli: “Sicuramente sarà una gara aperta tra due squadre che pensano a dominare e non speculano sull’avversario. Chi vince scava un bel solco sulle avversarie, anche se di punti in palio ce ne sono ancora tanti. L’Inter è la favorita per lo scudetto, campione uscente e con una rosa più completa. Ma ho sensazioni positive sul Napoli: credo che questo sia l’anno buono. Spalletti ha dato una grande impronta alla squadra e quest’anno si è saputa rialzare dopo due brutti ko in Coppa Italia e in Europa League: un grande segnale di compattezza”.

Poi, parentesi su Mertens: “É da dieci anni che è sulla cresta dell’onda, spesso in doppia cifra e ha la cazzimma tipica dei napoletani. Se dovessi togliere un giocatore al Napoli prenderei Mertens tutta la vita. Un talento come il suo è introvabile. Anche se va ormai per i 35 anni ma è sempre efficace e di un’intelligenza unica”.