Gazzetta – L’investitura di Ibra a Leao: “Sei un mostro, prendi la palla e vai”

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto dell’importanza per il Milan della partita che disputerà Rafa Leao, motivato anche da Ibrahimovic:

“Ma è speciale anche per Leao che ha ricevuto l’investitura di Re Ibra: «Sei un mostro, prendi la palla e vai». Se segnerà, forse troverà Ibra in panchina ad aspettarlo a braccia aperte, come il Cristo Rei di Almada, sua città natale. Insigne-Leao è giù un po’ Italia-Portogallo. Dall’ alto del suo cielo, Maradona avrà occhi soprattutto per loro. E, nel caso, anche un po’ per Ibrahimovic, che avrebbe voluto diventare il Re di Napoli”.