Massimo Ambrosini, opinionista di DAZN ed ex giocatore del Milan, ha introdotto la sfida tra Napoli e Milan in un’intervista al Mattino: l’ex centrocampista marchigiano, che ha commentato diverse volte in stagione entrambe le compagini, ora prova a descrivere il momento delle due e ad ipotizzare che gara vedremo domani al “Maradona”.

Queste le sue parole:

“Le due squadre arrivano con la consapevolezza che siamo nella fase clou di questa stagione! Il Napoli ha un po’ più entusiasmo visti gli ultimi risultati, ha ritrovato dei giocatori importanti e vuole restare attaccato alla vetta fino alla fine, un po’ come il Milan, che è una squadra convinta del proprio gioco. Ma non credo sarà una sfida decisiva in assoluto, perché comunque mancano tante partite, anche se se una delle due dovesse vincere, ne acquisterebbe in consapevolezza”.

Poi, Ambrosini ha chiosato facendo il punto sulla forma delle due squadre:

“Il Milan viene da un periodo un po’ delicato, mentre il Napoli sta dimostrando di essere una candidata al titolo per il gioco che sta proponendo”.