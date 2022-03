Il Mattino: nasce il patto scudetto del Napoli di Spalletti! Il gruppo pensa solo allo scudetto, il retroscena

Oggi Il Mattino ha scritto di un patto scudetto tra i calciatori del Napoli, simile a quello che avvenne nel 2017 con Sarri in panchina:

“Non un broncio, non un’inquietudine. È la forza del Napoli di Spalletti che è come se avesse fatto un patto per lo scudetto. Come quello che tenne saldamente uniti tutti nel 2018 all’ombra del comandante Sarri. C’ è chi ha il contratto in scadenza (Ospina, Mertens, Anguissa e Juan Jesus), chi ha già la valigia sul letto (Insigne), chi un permanenza in bilico (Koulibaly, Fabian e Ounas). Eppure tutti non pensano ad altro che a questo campionato, a come arrivare primi davanti a tutti“.

Anche i calciatori con il futuro in bilico hanno messo in stand-by le offerte. Pensano solo allo scudetto:

“Koulibaly e Fabian hanno un contratto in bilico: bisognerà prima o poi affrontare la questione perché se non rinnovano, è chiaro che bisognerà pensare al loro addio. Ma il difensore e il centrocampista hanno invitato i propri entourage a frenare con la trattativa, a rinviarla alla fine del campionato, a mettere il silenziatore anche ad eventuali interessamenti di altri club. Nessuna distrazione, nessun pensiero fuori posto, nessuna parola che possa depistare dall’unica cosa che lo spogliatoio azzurro ha fisso in testa: vincere lo scudetto“.