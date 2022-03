Il Roma – Si svuota l’infermeria, anche Anguissa e Lozano tornano in gruppo

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano finalmente l’infermeria si è svuotata. Infatti Lozano e Anguissa sono disponibili per la sfida di domenica prossima in casa contro il Milan. Entrambi i calciatori hanno svolto l’ intera seduta col gruppo. Il messicano è prima andato in palestra ma poi Spalletti lo ha chiamato per provare gli schemi con la squadra. Gli unici non a disposizione, quindi, saranno Tuanzebe e Malcuit. Il primo ha lavoro solo in palestra, il secondo ha svolto terapie ed andato anche lui in palestra. Osimhen sta bene così come tutti gli altri. Il tecnico toscano avrà l’ imbarazzo della scelta contro il Diavolo. La difesa sarà sempre la stessa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Lobotka sarà in coppia con Fabian. In attacco Osimhen con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle. Poi naturalmente ci sarà la possibilità di mandare in campo una panchina che stavolta è davvero molto competitiva.