CdS – Qui Milan, Ibrahimovic out, tocca ancora a Giroud! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Milan in vista del big match contro il Napoli. Secondo il quotidiano dal fronte Ibrahimovic, non arrivano risposte confortanti. L’ eroe di Napoli-Milan dello scorso anno anche ieri ha svolto un allenamento personalizzato. Mattinata in palestra, come appunto Romagnoli. Il tendine d’ Achille ha preso più tempo del previsto a Ibra. Poi Sarà probabilmente Kalulu a comandare la difesa: con l’ Inter l’ ultima da titolare. Pioli contava di recuperare lo svedese proprio per la partita di Napoli, in un’ ipotetica tabella di marcia. Non dovesse farcela Ibrahimovic, i compiti del gol saranno affidati ancora a Giroud: il francese peraltro va alla ricerca del suo primo gol lontano da San Siro. Adesso è pronto alla settima partita consecutiva da titolare. Una lunga tirata per Giroud, che al Napoli in carriera ha segnato un gol nell’ ottobre del 2013 quando giocava nell’ Arsenal. A Pioli restano due veri dubbi, al netto degli infortuni: Bennacer-Kessie in mezzo al campo e Saelemaekers-Messias sulla trequarti. All’ andata venivano scelti rispettivamente l’ ivoriano e il brasiliano, adesso ogni valutazione è appesa a un filo. Il Milan si gioca una fetta di scudetto, e non sono da scartare alcune mutazioni sulla trequarti. Come per esempio l’ avanzamento di Kessie, anche se Brahim Diaz sembra sempre favorito.