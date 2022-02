GdS – La gara di sabato conferma che manca ancora uno step per il salto di qualità! I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di sabato tra Napoli ed Inter. Secondo il quotidiano rifacendosi all’ultima azione il Napoli con la punizione dalla trequarti, afferma che invece di portare alla battuta due giocatori di piede diverso si ritrova solo Ounas sul punto di battuta. E l’algerino invece di crossare in area passa la palla indietro a Lobokta che gira ancora la sfera, poi Mario Rui, ancora lo slovacco che la butta in mezzo più sospinto dal pubblico che per reale convinzione. E l’arbitro fischia la fine senza che gli azzurri abbiano provato l’ultimo assalto. Ora non è che da quell’azione sarebbe sicuramente scaturito un pericolo, ma è come se su quella punizione la squadra mentalmente si sia detta: ‘È finita, abbiamo pareggiato’. Invece di pensare: ‘Proviamoci anche su quest’ultima palla con tutto quello che abbiamo in corpo’. Nessun processo, sia chiaro, ma in quel flash c’è l’ultimo salto di qualità che la squadra deve fare e il suo pubblico spingeva in questo senso. La capacità fino in fondo di provarci senza paure, senza condizionamenti.