Tuttosport – Oggi si valuteranno le condizioni di Politano e Lobotka! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano oggi verranno verificate le loro condizioni, con entrambi i giocatori che rischiano di non essere della partita di Barcellona. Matteo Politano e Stanislav Lobotka infatti sono usciti malconci dalla sfida di sabato contro l’Inter. L’italiano ha rimediato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Anche per lo slovacco si tratta di un risentimento, nel suo caso alla coscia destra. Luciano Spalletti, in ogni caso, ha già pronte le contromosse: Anguissa è pronto a sostituire Lobotka, mentre uno tra Elmas e Ounas prenderà il posto di Politano.