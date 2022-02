L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka, infortunatosi al termine del match contro l’Inter. Secondo il quotidiano Lobotka ha il 50% di possibilità di esserci in uno stadio del quale non ha piacevoli ricordi. ma che ha vissuto da protagonista. Il centrocampista slovacco è durato tutti i 97’, li ha giocati a una intensità pazzesca per un tempo, poi ha un po’ sofferto la presenza di Barella e, nel finale, un fastidio che ha svelato semplicemente al rientro nello spogliatoio, dopo aver speso anche l’ultima goccia di sudore. Il play azzurro ha accusato un risentimento alla coscia destra, che lo mettono in forte dubbio sulla possibilità che il regista possa essere a disposizione per la trasferta di Barcellona.